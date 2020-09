Un MacBook Air de 2020 à 1 019 € sur le Refurb Store

On ne l'avait plus vu depuis le mois d'août : le MacBook Air de 2020, avec 256 Go de stockage et dans son coloris gris sidéral, est de retour à 1 019 € sur le Refurb Store au lieu de 1 199 € normalement sur l'Apple Store classique. Il y a également un modèle avec 1 To de SSD à 1 439 € au lieu de 1 699 €, et un modèle avec 1 To de SSD et 16 Go de mémoire vive à 1 659 € au lieu de 1 949 €.Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, notez bien que les stocks sont extrêmement limités et que le modèle d'entrée de gamme ne devrait pas rester disponible très longtemps.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur et comptez acheter un MacBook Air, n'oubliez pas l'offre Back to School qui sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation tout en recevant une paire d'AirPods (valeur de 179 € ) gratuite en bonus ( en savoir plus ).