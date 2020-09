-14% sur les MacBook Air de 2020, dès 1 034,99 €

Amazon vient de lancer une belle offre sur le MacBook Air de 2020, qui est actuellement affiché à 1 034,99 € dans ses trois coloris ( argent or ) pour 256 Go de stockage. Ces modèles coûtent normalement 1 199 € sur l'Apple Store ; la remise est donc de 14% par rapport au tarif officiel. Les modèles avec 512 Go de stockage et le Core i5 quadricoeur bénéficient de la même remise avec un tarif de 1 289,99 € au lieu de 1 499 € ( argent or ).Cette offre permet à Amazon de se rapprocher très fortement des prix du Refurb Store , où les MacBook Air de 2020 sont de temps proposés avec une remise de 15%, soit 1 019 € ou 1 269 € selon les modèles. Les exemplaires proposés par Amazon sont en revanche neufs et non reconditionnés. Attention, la durée de validité de cette offre n'est pas précisée.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur et comptez vous offrir un MacBook Air, n'oubliez pas alternativement que l'offre Back to School sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus : elle vous permet de bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre MacBook Air sur l'Apple Store éducation tout en recevant une paire d'AirPods (valeur de 179 € ) gratuite en bonus ( en savoir plus ).