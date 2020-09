De -12% à -15% sur les MacBook Pro 16''

Les promotions sur le MacBook Pro 16" sont de plus en plus intéressantes en cette période de rentrée ! Les prix ont encore baissé chez Amazon cette semaine pour se rapprocher fortement de ceux du Refurb Store alors qu'il s'agit bien ici de produits neufs. Les modèles avec 512 Go de stockage sont à 2 309,99 € ( gris sidéral ) ou 2 339,99 € ( argent ) au lieu de 2 699 € chez Apple. Les modèles avec 1 To de stockage sont quant à eux à 2 734,99 € ( gris sidéral ) ou 2 799,99 € ( argent ) au lieu de 3 199 € chez Apple. Soit de -12% à -15% selon les modèles ! Comme toujours avec Amazon, aucune date de validité n'est précisée pour cette offre.Sur le Refurb Store justement, les tarifs sont de 2 289 € ( argent gris sidéral ) pour 512 Go et 2 719 € ( argent gris sidéral ) pour 1 To, et il y a de multiples références équipées d'options pour monter en gamme, toujours avec une remise d'environ 15% par rapport aux tarifs des modèles neufs.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, une offre alternative vous est proposée directement par Apple : l'opération Back to School vous permet d'obtenir une paire d'AirPods 2 gratuite (d'une valeur de 179 € ) en plus de la remise de 10% dont vous pouvez bénéficier sur tous les modèles de MacBook Pro sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).