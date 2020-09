Trois routeurs Wi-Fi HomeKit eero d'Amazon à 167,40 € (-40%)

Le pack de trois routeurs eero d'Amazon est en promotion aujourd'hui chez Amazon avec un tarif inédit de 167,40 € . Ces routeurs sont vendus 279,95 € sur l'Apple Store et la remise est donc de 40%. Compatibles HomeKit pour plus de sécurité, ces routeurs Wi-Fi maillé (mesh) permettent de couvrir jusqu'à 460 mètres carrés. Attention, ces modèles se limitent au Wi-Fi 5 (802.11ac).Cette offre a été mise en place par Amazon dans le cadre d'une avant-première du Prime Day, qui se tiendra les 13 et 14 octobre. Il n'est pas précisé combien de temps elle sera disponible.