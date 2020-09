Le MacBook Air de 2020 dès 1 019 € sur le Refurb Store

Le MacBook Air de 2020 se fait rare sur le Refurb Store et ses apparitions se limitent souvent à quelques modèles. Aujourd'hui, trois références sont présentes, toutes en coloris gris sidéral : le modèle d'entrée de gamme avec 256 Go de stockage à 1 019 € au lieu de 1 199 €, le modèle haut de gamme standard avec 512 Go de stockage et un processeur Core i5 quadricoeur à 1 269 € au lieu de 1 499 €, et un modèle avec 1 To de stockage et un processeur Core i3 bicoeur à 1 439 € au lieu de 1 699 €.Comme toujours avec les produits reconditionnés d'Apple, notez bien que les stocks sont extrêmement limités et qu'il vous faudra donc être réactif si vous souhaitez mettre la main sur une de ces trois références qui bénéficient d'une remise de 15% par rapport aux mêmes produits sur l'Apple Store classique.Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur et comptez acheter un MacBook Air, n'oubliez pas l'offre Back to School qui sera valable jusqu'au jeudi 29 octobre 2020 inclus : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac sur l'Apple Store éducation tout en recevant une paire d'AirPods (valeur de 179 € ) gratuite en bonus ( en savoir plus ).