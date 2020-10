Refurb : des tas de MacBook Pro dès 1 129 €

Le Refurb Store a fait le plein de MacBook Pro pour bien terminer la semaine. Les prix démarrent à 1 129 € pour les modèles de l'année dernière avec clavier papillon. Pour les modèles de 2020 qui reviennent à un clavier à mécanisme traditionnel plus confortable, les tarifs débutent à 1 809 € au lieu de 2 129 € pour les modèles avec quatre ports Thunderbolt. De multiples configurations sont disponibles si vous souhaitez monter en gamme. Même chose du côté du MacBook Pro 16" avec de nombreux modèles proposés avec la classique remise de 15% par rapport aux prix habituels de l'Apple Store.Si vous ne trouvez pas votre bonheur parmi la large liste de modèles disponibles ou si vous souhaitez plutôt partir sur un modèle parfaitement neuf, sachez qu'il y a actuellement de nombreuses références en promotion chez les revendeurs, avec jusqu'à -15% sur le MacBook Pro 16" chez Amazon. Vous pouvez retrouver toutes les meilleures affaires du moment sur notre comparateur de prix Si vous êtes étudiant ou enseignant du supérieur, n'oubliez pas également la tenue de l'offre Back to School qui sera valable jusqu'à la fin du mois : vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre MacBook Pro par le biais de l'Apple Store éducation et obtenir en bonus une paire d'AirPods 2 (valeur de 179 € ) gratuite ( en savoir plus ).