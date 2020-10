De 40 € à 60 € reversés sur l'iPhone SE à la Fnac

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPhone SE de 2020 bénéficie d'une intéressante offre promotionnelle ce vendredi à la Fnac : vous pouvez récupérer entre 40 € et 60 € en bons d'achat selon le modèle choisi. Le code promo "FNAC" vous permet en effet de récupérer 10 € tous les 100 € dépensés sur les téléphones d'Apple. L'iPhone SE est vendu à la Fnac au même tarif que sur l'Apple Store : comptez 489 € pour 64 Go (40 € reversés), 539 € pour 128 Go (50 € reversés) et 659 € pour 256 Go (60 € reversés).Cette offre est réservée aux adhérents Fnac — la carte Fnac d'une durée de validité d'un an est à 9,99 € . Attention, vous devez bien entrer le code promo "FNAC" au moment de la commande pour pouvoir récupérer les bons d'achat. Cette offre sera uniquement valable ce vendredi 2 octobre, jusqu'à 23h59.