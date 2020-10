30 € de remise sur l'iPhone SE de 2020

L'iPhone SE de 2020 bénéficie de très peu d'offres promotionnelles depuis sa sortie en avril dernier. Depuis quelques jours, il est possible de bénéficier d'une remise de 30 € sur certains modèles chez Rue du Commerce et Amazon . Les prix sont ainsi de 459 € au lieu de 489 € pour 64 Go de stockage, de 509 € au lieu de 539 € pour 128 Go de stockage, et de 629 € au lieu de 659 € pour 256 Go de stockage.Tous les modèles sont concernés sauf le coloris noir avec 64 Go ou 128 Go de capacité. Si vous achetez votre iPhone SE chez Rue du Commerce, le code promo "IPHONESE-30" sera nécessaire pour profiter de la remise. Attention, la durée de validité de cette promotion n'est pas précisée.