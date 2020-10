L'adaptateur Lightning vers USB d'Apple à 20 € (-56%)

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 19:29 :

Les stocks sont épuisés.

L'adaptateur pour appareil photo Lightning vers USB 3 d'Apple est de retour en promo chez Darty où il est de temps en temps proposé à 20 € . Un tarif promotionnel qui représente une remise de 56% par rapport au tarif officiel de 45 € sur l'Apple Store , et il est bien possible de bénéficier d'une livraison gratuite.Cet adaptateur permet de transférer facilement à l'iPhone ou l'iPad des photos et vidéos depuis un appareil photo numérique, ou de connecter une clé USB ou un disque externe (avec iOS 13 ou ultérieur). Attention, Darty ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible.