-50 € sur les iPhone SE de 128 Go et 256 Go !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Si l'iPhone SE de 2020 vous fait de l'oeil, CDiscount vient de mettre en place une offre très intéressante sur les modèles de 128 Go et de 256 Go qui bénéficient d'une remise immédiate de 50 € grâce au code promo "50EUROS". CDiscount affichant des prix de base légèrement inférieurs à ceux d'Apple sur les modèles de 128 Go, vous pouvez obtenir ces derniers à partir de 483 € au lieu de 539 €, et les modèles de 256 Go à 609 € au lieu de 659 €.Vous pouvez retrouver les différents modèles sur cette page . Attention, CDiscount ne précise pas combien de temps cette offre sera disponible et il y a de grandes chances que le code "50EUROS" ne soit valable que quelques heures.