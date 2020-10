Un MacBook Pro 13'' quatre ports à 1 799 € au lieu de 2 129 €

Le MacBook Pro 13,3" de 2020 avec quatre ports Thunderbolt, un Core i5 quadricoeur cadencé à 2 GHz, 16 Go de mémoire vive et 512 Go de SSD est actuellement affiché à 1 799 € chez CDiscount dans son coloris gris sidéral. C'est un rabais de près de 16% par rapport au tarif normal de 2 129 € sur l'Apple Store . CDiscount fait même un peu mieux que le Refurb Store , où la même configuration est vendue 1 809 € en version reconditionnée.CDiscount n'indique pas combien de temps cette offre sera disponible — attention, il n'y a que cinq exemplaires en stock au moment de la rédaction de ce bon plan. De multiples autres configurations de MacBook Pro sont en promotion en ce moment : vous pouvez retrouver toutes les offres sur notre comparateur de prix . Des tas de configurations sont également disponibles avec un rabais de 15% sur le Refurb Store