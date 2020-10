20 € reversés tous les 200 € dépensés sur le Mac et l'iPad

La Fnac vient de lancer une offre qui concerne les différents modèles de Mac et d'iPad de son catalogue (hors marketplace) : vous avez ce week-end la possibilité de récupérer des bons d'achat de 20 € tous les 200 € dépensés. Cette offre est valable sur les MacBook Air iMac et Mac Pro , ainsi que sur les iPad mini iPad Air (attention, l'iPad Air 4 n'est pas encore disponible), iPad Pro 11" et iPad Pro 12,9" Pour pouvoir bénéficier de cette offre, vous devez être adhérent Fnac : la carte Fnac+ est justement en vente flash à 4,99 € pour une durée de validité d'un an. Cette opération promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 12 octobre à 10h, dans la limite des stocks disponibles.