Prime Day : l'iPad Air 3 de 64 Go à 458,99 €

L'iPad Air 3 bénéficie d'une très belle offre promotionnelle chez Amazon dans le cadre de son Prime Day. Vous pouvez retrouver le modèle d'entrée de gamme, avec connectivité Wi-Fi et 64 Go de stockage, à 458,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 569 € initialement.Ce modèle ne va pas tarder à être remplacé par l'iPad Air 4 , qui est nettement supérieur sur bien des points — notamment son design avec écran bord-à-bord — mais qui sera aussi plus cher avec un prix d'entrée à 669 €. L'iPad Air 3 se compare plutôt à l'iPad 8, qui intègre la même puce Apple A12 et qui est vendu 389 € pour 32 Go ou 489 € pour 128 Go de stockage. Selon vos besoins en stockage, l'iPad Air 3 peut s'avérer avantageux avec son écran True Tone de plus grande diagonale (10,5" contre 10,2") et sa meilleur caméra frontale.Attention, vous avez besoin d'être membre d'Amazon Prime (5,99 € par mois ou 49 € par an, un mois d'essai offert) pour pouvoir profiter de cette offre. Elle sera valable ce mardi 13 et ce mercredi 14 octobre, dans la limite des stocks disponibles.