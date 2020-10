Prime Day : plein de produits Beats en promotion

Si un casque ou des écouteurs de Beats vous faisait de l'oeil, vous pourriez bien trouver votre bonheur dans les multiples offres mises en place dans le cadre du Prime Day d'Amazon : les remises vont en effet de 25% à 45% par rapport aux tarifs officiels ! Il y en a un peu pour tous les goûts, du casque Solo3 au casque Studio3 en passant par les écouteurs urBeats3 et les BeatsX. Vous pouvez retrouver toute la sélection sur cette page Cette offre promotionnelle sera valable ce mardi 13 et ce mercredi 14 octobre, dans la limite des stocks disponibles. Pour en profiter, vous devez être membre d'Amazon Prime (5,99 € par mois ou 49 € par an, un mois d'essai offert).