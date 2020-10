L'iPhone XR baisse de prix, à 499 € sur le Refurb Store

Suite à la présentation de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro hier soir, Apple a baissé le prix de deux de ses anciens téléphones : l'iPhone XR est toujours au catalogue à partir de 589 €, et l'iPhone 11 est également présent à partir de 689 €. L'iPhone XR a la particularité d'être disponible en version reconditionnée sur le Refurb Store , et le prix a été revu en fonction dans la nuit : les tarifs sont désormais de 499 € pour 64 Go, 539 € pour 128 Go et 649 € pour 256 Go.Seuls les modèles de 128 Go noir et 256 Go blanc sont disponibles aujourd'hui, et il faudra donc guetter le retour des autres références si ces deux options ne vous conviennent pas. Avec une différence de seulement 40 € entre les capacités de 64 et 128 Go alors que le tarif s'envole si vous avez besoin de 256 Go, c'est clairement le modèle de 128 Go qui le meilleur rapport qualité/prix.