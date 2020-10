L'iPhone SE de 2020 dès 359 € chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPhone SE de 2020 bénéficie d'une très belle offre promotionnelle aujourd'hui chez Rakuten : il peut être obtenu à partir de 359,99 € au lieu de 489 € chez Apple ! Pour cela, vous devez utiliser le code promo "RAKUTEN30" qui permet d'obtenir un rabais de 30 € dès 299 € d'achats. En bonus, la commande vous permet également de récupérer un bon d'achat de 19,50 € utilisable comme bon vous semble.Si le prix est aussi attractif, ce n'est pas pour rien : l'iPhone SE est en provenance du Royaume-Uni. Cela implique l'usage d'un adaptateur — fourni — pour l'utilisation du chargeur mural, et une livraison un peu plus longue (jusqu'à deux semaines). Également, la garantie sera toujours d'un an directement auprès d'Apple en France mais il ne faudra pas compter sur la seconde année de garantie normalement à la charge du revendeur.Cette offre sera uniquement valable ce mercredi 14 octobre, jusqu'à minuit, dans la limite des stocks disponibles. Nous avons utilisé dans ce bon plan l'exemple de l'iPhone SE de 64 Go noir, mais de nombreux autres modèles bénéficient également de remises similaires.