L'iPad 10,2'' de 2020 à 299 € chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPad 10,2" de 2020 bénéficie d'une belle offre promotionnelle ce mercredi chez Rakuten où vous pouvez le trouver à partir de 299,38 € au lieu de 389 € sur l'Apple Store . Pour cela, vous devez utiliser le code promotionnel "RAKUTEN30", qui permet d'obtenir un rabais de 30 € dès 299 € d'achats. Nous avons utilisé l'iPad 10,2" de 32 Go gris sidéral comme exemple, mais de multiples autres références sont également disponibles avec des remises similaires.Pour obtenir un tarif aussi agressif, notez bien que l'iPad en question est expédié depuis le Royaume-Uni. Cela ne change rien à l'utilisation au quotidien en dehors du chargeur mural qui nécessite l'usage d'un adaptateur (fourni), mais cela implique des délais de livraison plus longs (jusqu'à deux semaines) et une garantie qui sera d'un an, directement auprès d'Apple, en France (pas de seconde année habituellement à la charge du revendeur). Cette offre sera valable jusqu'à ce soir à minuit, dans la limite des stocks disponibles.