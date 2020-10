-50 € sur les iPhone 12 et 12 Pro chez Sosh

Mise à jour 14:47 :

L'offre est également valable chez Orange directement.

Les précommandes de l'iPhone 12 et de l'iPhone 12 Pro (6,1") viennent d'être lancées sur l'Apple Store ainsi que chez les principaux revendeurs. Vous pouvez également les retrouver chez Sosh avec une remise de 50 € par rapport aux tarifs officiels. Les tarifs débutent ainsi à 859 € au lieu de 909 €. Cette offre sera valable pour toute commande validée ce vendredi 16 et ce samedi 17 octobre.Si vous souhaitez profiter de l'occasion pour faire des économies sur votre forfait, sachez que Sosh pratique une offre très intéressante en ce moment avec un forfait disposant d'une enveloppe de données de 80 Go pour 14,99 € par mois sans limite de durée et sans engagement.