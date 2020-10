iPhone 12 : 30 € de remise chez RED et SFR

L'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont disponibles à la commande sur l'Apple Store et ils sont aussi proposés par les opérateurs téléphoniques, parfois avec une petite remise par rapport au tarif officiel. C'est notamment le cas chez Orange et Sosh avec un rabais de 50 € , et c'est également le cas chez SFR et RED avec un rabais de 30 €. Les tarifs débutent ainsi à 879 € au lieu de 909 €.Alors que l'offre d'Orange et Sosh sera valable jusqu'au 17 novembre inclus, SFR et RED n'ont pas communiqué sur la durée de validité de leur remise. Il est classique que les opérateurs proposent un petit coup de pouce sur les téléphones d'Apple et donc que cette offre reste permanente.