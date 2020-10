Refurb : des iPhone XR de 128 Go à 539 €

L'iPhone XR a vu son prix baisser suite à la sortie de l'iPhone 12. Toujours disponible en version neuve sur l'Apple Store à partir de 589 € au lieu de 709 € précédemment, il est également disponible en version reconditionnée sur le Refurb Store à des tarifs préférentiels. Ce lundi matin, vous pouvez retrouver deux modèles de 128 Go à 539 € ( blanc noir ) au lieu de 639 €, et des modèles de 256 Go à 649 € ( blanc noir ).Si vous avez un petit budget tout en ayant besoin d'un espace de stockage confortable, cet iPhone XR tient encore parfaitement la route. Attention, comme d'habitude avec les produits reconditionnés d'Apple, les stocks sont très limités.