Un MacBook Air de 2020 neuf à 1 049,99 €

Le MacBook Air de 2020, coloris gris sidéral, bénéficie d'une belle promo aujourd'hui chez Amazon . Le modèle avec 256 Go vient de tomber à 1 049,99 € , soit 12% de remise par rapport au tarif officiel de 1 199 € sur l'Apple Store . Si vous avez besoin de 512 Go et du processeur Core i5 quadricoeur qui va avec, le prix est de 1 289,99 € au lieu de 1 499 €, soit 14% de rabais. Le gros modèle n'est en revanche pas en stock immédiatement.D'autres modèles de MacBook Air bénéficient également de petites remises, mais avec des pourcentages de réduction plus faibles. Vous pouvez retrouver toutes les offres du moment sur notre comparateur de prix . Attention, si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas que l'offre Back to School touche à sa fin : vous avez jusqu'au jeudi 29 octobre pour bénéficier d'une remise de 10% sur l'Apple Store éducation avec des AirPods gratuits en bonus ( en savoir plus ).