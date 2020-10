Des coques transparentes pour iPhone 12 dès 3,91 €

Après un modèle d'ESR hier, c'est au tour d'une coque transparente pour iPhone 12 et 12 Pro conçue par opamoo d'être en promo chez Amazon . Le revendeur propose un coupon de réduction de 30%, qui fait passer le prix de la coque de 5,59 € à seulement 3,91 € . Si vous cherchez une coque de premier prix plutôt que le modèle transparent d'Apple à 55 € , c'est assez imbattable. Alternativement, Spigen propose un modèle sans doute un peu plus qualitatif que celui d'opamoo à 8,99 € Il faudra attendre les premiers tests pour déterminer si ces modèles permettent de maintenir un magnétisme suffisant pour une utilisation avec le chargeur MagSafe — on imagine que cela sera au moins suffisant pour une utilisation horizontale. Notez que la durée de cette offre promotionnelle n'est pas précisée par Amazon. Pensez à bien cocher la case "Utiliser le coupon" avant d'ajouter la coque au panier ; l'application de la remise n'est pas automatique.