Retour du MacBook Air 2020 sur le Refurb Store dès 1 019 €

Cela faisait des semaines qu'on ne les avait plus vus : les MacBook Air de 2020 font leur grand retour sur le Refurb Store ce jeudi avec toutes les configurations standard : le modèle avec Core i3 et 256 Go est à 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € et le modèle avec Core i5 et 512 Go est à 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. Il y a également de nombreux modèles sur mesure, dont des configurations avec Core i7 ainsi que le fameux modèle avec 256 Go et processeur Core i5 quadricoeur qui est affiché à 1 059 € ( argent or ) au lieu de 1 249 €.Si vous comptez vous équiper d'un MacBook Air, le Refurb Store est sans doute la meilleure option pour faire des économies sans compromis : les ordinateurs sont reconditionnés directement par Apple, qui assure sur ceux-ci une garantie de deux ans identique à celle des produits parfaitement neufs. Seul hic, certains modèles sont rarement disponibles, et lorsqu'ils le sont, les stocks sont très limités et partent vite.Si vous êtes étudiant ou enseignant, n'oubliez pas qu'il ne vous reste alternativement que quelques jours pour profiter de l'opération Back to School, qui expirera le jeudi 29 octobre. Cette offre vous permet d'obtenir des AirPods gratuits en plus d'une remise de 10% sur le MacBook Air sur l'Apple Store éducation en savoir plus ).