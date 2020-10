L'Apple TV disponible à -15% sur le Refurb Store

Rarement présente dans les rayonnages du Refurb Store , l'Apple TV est disponible ce week-end avec les trois modèles qui bénéficient de la classique remise de 15% qu'Apple applique sur ses produits reconditionnés. Vous pouvez ainsi retrouver l'Apple TV classique à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go à 169 € au lieu de 199 €, et l'Apple TV 4K de 64 Go à 189 € au lieu de 219 €. Comme toujours, notez bien que les stocks sont très limités ; premier arrivé, premier servi !L'arrivée d'un nouveau modèle d'Apple TV est très attendu mais les rumeurs à son sujet sont plutôt floues pour le moment ; initialement espérée pour cet automne, la mise à jour pourrait finalement attendre le début de l'année prochaine