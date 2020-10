L'iPad Pro de 2020 dès 734,54 € + bons d'achat

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

L'iPad Pro de 2020 bénéficie d'une intéressante offre promotionnelle ce dimanche chez Rakuten où il est affiché à partir de 734,54 € (11") au lieu de 899 € et 848,24 € (12,9") au lieu de 1 119 €. Ce tarif peut être obtenu grâce au coupon "RAKUTEN20" qui permet d'obtenir un rabais de 20 € dès 149 € d'achats. Les tablettes vous permettent également de récupérer un bon d'achat de 5% du montant de votre commande, soit un minimum de 37,73 € pour le modèle 11" et de 43,41 € pour le modèle 12,9".Comme souvent avec Rakuten, ces tablettes sont importées depuis le Royaume-Uni, ce qui permet d'atteindre une remise aussi importante. Cela ne change rien à l'usage de l'iPad au quotidien, sauf pour le chargeur qui est livré avec un adaptateur pour les prises murales françaises. Cela a en revanche une conséquence sur la garantie, qui sera d'un an auprès d'Apple en France (pas de seconde année revendeur). Cette offre sera valable jusqu'à minuit ce dimanche, dans la limite des stocks disponibles. Vous pouvez retrouver les différents modèles d'iPad sur notre comparateur de prix