Jusqu'à -15% sur le MacBook Air de 2020

Le MacBook Air vous fait de l'oeil ? Il y a de bonnes affaires à réaliser en ce début de semaine. Le modèle d'entrée de gamme, avec Core i3 et 256 Go de stockage, est disponible à 1 019 € sur le Refurb Store or ) au lieu de 1 199 € sur l'Apple Store classique, soit 15% de remise. Pour le modèle standard haut de gamme, avec Core i5 et 512 Go de stockage, il faut se tourner du côté d' Amazon avec une belle offre sur le modèle gris sidéral actuellement affiché à 1 290,99 € au lieu de 1 499 €, soit 14% de remise.Bien sûr, le modèle vendu par Amazon est neuf alors que ceux du Refurb Store sont reconditionnés par Apple. Comme d'habitude, notez bien que les stocks du Refurb Store sont très limités alors que la durée des offres promotionnelles d'Amazon n'est jamais précisée. Vous pouvez retrouver le MacBook Air sur notre comparateur de prix