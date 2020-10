Une housse en cuir pour MacBook Pro 15,4'' à 84,58 €

Cela peut sembler très cher — et ça l'est — mais le tarif de 84,58 € pratiqué par Amazon sur la housse en cuir noir d'Apple pour MacBook Pro 15,4" représente une remise de 61% par rapport au tarif officiel de 219 € sur l'Apple Store . C'est donc une excellente offre, même s'il reste possible de trouver des housses de bonne qualité pour un prix plus contenu.Pour bénéficier de ce tarif, veillez à bien cocher la petite case "utiliser le coupon" qui permet de bénéficier d'une remise de 84,58 € sur le tarif de base de 169,16 €. Attention, la durée de validité du coupon n'est pas précisée, et le tarif de base peut également évoluer. Notez bien que cette housse en cuir est uniquement compatible avec le MacBook Pro 15,4" avec ports Thunderbolt 3 (USB-C) produit entre 2016 et 2019, pas avec le plus récent modèle 16" et pas avec les modèles plus anciens avec connectique classique.