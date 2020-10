Étudiants, dernier jour pour l'offre Back to School 2020 d'Apple

Si vous êtes étudiant ou enseignant, vous pouvez bénéficier d'une remise de 10% sur l'achat de votre Mac (hors Mac mini et Mac Pro) ou de 5% sur l'achat de votre iPad Pro sur l'Apple Store éducation . Dans le cadre de l'offre Back to School, vous pouvez cumuler cette remise avec un rabais de 20% sur la police d’assurance AppleCare+, qui permet d'allonger la garantie à trois ans pour les Macs, ainsi qu'à la possibilité d'obtenir des AirPods gratuits. Notez que l'iPad Air bénéficie bien d'une remise de 5%, mais il n'est pas inclus dans l'offre Back to School.Ce sont les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire — d'une valeur de 179 € — qui sont proposés gratuitement, quel que soit le modèle de Mac ou d'iPad éligible choisi. Si vous souhaitez monter en gamme, vous le pouvez en vous acquittant de la différence avec les modèles avec boîtier de recharge sans fil qui coûtent normalement 229 € (surplus de 50 €) ou encore les AirPods Pro qui coûtent normalement 279 € (surplus de 100 €).À moins d'opter pour un Mac reconditionné sur le Refurb Store (où la remise est de 15%) ou de dénicher une très bonne offre chez un revendeur (voir notre comparateur de prix ), cette offre Back to School est généralement la meilleure dont vous pouvez bénéficier en étant étudiant ou enseignant. Pour profiter de l'offre Back to School 2020 , notez bien que vous devez être en mesure de prouver votre statut d'étudiant ou d'enseignant via le service UNIDAYS (ou directement auprès d'Apple par téléphone ou chat). Attention, les collégiens et lycéens ne peuvent pas profiter de cette offre. Vous pouvez retrouver les conditions générales de l'offre sur cette page . Pour plus d'informations et pour passer commande, rendez-vous sur l'Apple Store éducation