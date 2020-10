Refurb : le plein de Mac mini et de MacBook Air à -15%

Ils sont plutôt rarement présents sur le Refurb Store ces derniers temps : les Mac mini et MacBook Air sont disponibles en nombre ce vendredi ! Du côté du Mac mini, les tarifs débutent à 699 € pour l'ancien modèle avec 128 Go de stockage, ou 889 € pour l'ancien modèle haut de gamme avec 256 Go de stockage et Core i5 hexacœur ; un modèle qui se compare avantageusement avec le modèle d'entrée de gamme actuel, avec 256 Go de stockage et Core i3 quadricoeur pour 929 € sur l'Apple Store . Il est ensuite possible de monter sensiblement en gamme, le plus gros modèle atteignant 2 369 € Pour le MacBook Air, les modèles de 2020 sont disponibles à partir de 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € pour le modèle d'entrée de gamme avec Core i3 et 256 Go. Le modèle haut de gamme standard avec Core i5 et 512 Go est à 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store . Il y a également une multitude de modèles sur mesure pour personnaliser le Mac en fonction de vos besoins.Si vous comptez faire des économies sur l'achat de votre Mac, ces ordinateurs reconditionnés sont une bonne affaire : ils sont en effet proposés directement par Apple, ce qui assure une qualité irréprochable et surtout une garantie de deux ans identique à celle des produits parfaitement neufs (lire :). Attention, les stocks du Refurb Store sont limités et les modèles les plus populaires ne restent rarement plus de quelques heures en ligne.