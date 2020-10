Des MacBook Air de 2020 dès 1 049,99 € au lieu de 1 199 €

Le MacBook Air de 2020 est en promotion aujourd'hui chez Amazon ! Le modèle d'entrée de gamme, avec processeur Core i3 bicoeur et 256 Go de stockage, vient de tomber à 1 049,99 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 1 199 €, soit 12% de remise par rapport au tarif officiel d'Apple. Le modèle haut de gamme, avec Core i5 quadricoeur et 512 Go de stockage, est à 1 349,99 € ( argent or ) au lieu de 1 499 € chez Apple, soit 10% de remise.Il est possible d'obtenir de meilleurs tarifs sur ces modèles, mais uniquement en optant pour un modèle reconditionné sur le Refurb Store où la remise est de 15% ; quelques références sont d'ailleurs disponibles aujourd'hui. Attention, la durée de l'offre promotionnelle d'Amazon n'est pas précisée.