Un an d'abonnement à Microsoft 365 Famille à moitié prix

Fêtant le confinement à sa manière, Microsoft a mis en place une offre plutôt intéressante sur son offre d'abonnement Microsoft 365 : l'abonnement famille est actuellement à moitié prix à 49,99 € chez Amazon au lieu de 99 € habituellement. À partager en famille ou amis jusqu'à 6 utilisateurs, l'abonnement permet d'accéder à Word, Excel, PowerPoint, OneNote, Outlook (ainsi que Access et Publisher sur Windows), et à 1 To de stockage en ligne sur OneDrive par utilisateur.Cet abonnement dure un an, sans renouvellement automatique. Si vous êtes déjà abonné, cette offre permet de prolonger la validité de votre abonnement d'un an. Attention, la durée de validité de cette promo n'est pas précisée.