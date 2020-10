iPhone 12 : -15% sur le chargeur MagSafe

Le chargeur magnétique MagSafe destiné à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro est en promotion ce week-end chez Boulanger avec le code promo "VIP15" qui permet d'obtenir une remise immédiate de 15% : il tombe ainsi à 38,25 € au lieu de 45 € chez Apple La livraison est offerte et il est également possible d'opter pour un retrait en magasin. Attention, l'attente est susceptible d'atteindre près de trois semaines. La durée de validité du code "VIP15" n'est pas précisée. Si vous êtes aussi à la recherche d'une coque officielle pour votre iPhone 12, vous pouvez bénéficier d'un rabais de 16% chez Darty (lire :).