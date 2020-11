Des promos sur les iPhone et iPad chez Rakuten

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Il y a d'intéressantes promos sur divers modèles d'iPhone et d'iPad ce dimanche chez Rakuten , qui a mis en place le coupon "RAKUTEN30" qui vous permet de bénéficier d'une remise immédiate de 30 € dès 299 € d'achats. Vous pouvez par exemple retrouver l'iPhone SE de deuxième génération à partir de 394,70 € au lieu de 489 €, l'iPhone 11 à partir de 639 € au lieu de 689 €, l'iPad mini 5 à partir de 340 € au lieu de 459 €, l'iPad 8 à partir de 340,99 € au lieu de 389 €, l'iPad Air 4 à partir de 618,88 € au lieu de 669 € et l'iPad Pro de 2020 à partir de 757,25 € au lieu de 899 €. Vous pouvez également retrouver le HomePod à 248,88 € au lieu de 329 €.Pour chacun de ces prix, vous pouvez retrancher 30 € grâce au coupon "RAKUTEN30" et chaque commande vous permet également de récupérer 5% de son montant sous la forme d'un bon d'achat. Attention, tous ces tarifs très attractifs sont possibles car il s'agit la plupart du temps de modèles importés. Cela ne change rien à leur usage au quotidien en dehors parfois de la prise murale fournie avec un adaptateur, mais cela a une influence sur la garantie : elle est d'un an directement auprès d'Apple en France, la seconde année de garantie à la charge du revendeur pouvant être compliquée voire impossible à obtenir. Le code "RAKUTEN30" sera valable jusqu'à ce dimanche soir à minuit.