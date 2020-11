Un iPhone SE de 128 Go avec chargeur à 499 €

C'est une intéressante promo que vient de mettre en place Amazon sur l'iPhone SE de 128 Go, coloris blanc : ce modèle est actuellement proposé à 499 € au lieu de 539 € chez Apple , et avec une importante nuance : le modèle d'Amazon est encore livré avec un adaptateur secteur USB, contrairement à celui d'Apple qui l'a retiré le mois dernier.Vous pouvez donc faire une économie de 40 € tout en récupérant un petit chargeur USB (normalement vendu 25 € ). Notez bien en revanche qu'il s'agira d'un chargeur USB-A, et que le câble fourni sera également un câble Lightning vers USB-A et non vers USB-C comme sur les nouveaux modèles d'iPhone SE vendus sans chargeur. Cette offre peut donc être plus ou moins intéressante selon le reste de vos équipements.Attention, Amazon annonce deux semaines d'attente (les délais réels sont généralement plus courts qu'annoncé, mais on ne sait jamais). D'autres modèles d'iPhone SE bénéficient également d'un petit coup de pouce : vous pouvez retrouver tous les meilleurs tarifs sur notre comparateur de prix