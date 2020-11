Des coques en silicone officielles pour iPhone 12 mini à -16%

Elles ne seront officiellement disponibles que vendredi, en même temps que le lancement des précommandes de l'iPhone 12 mini, mais les coques destinées au nouveau petit smartphone d'Apple sont déjà référencées et en promotion chez Darty ! Le revendeur français dispose de quatre coloris : noir prune et kumquat . Chacun de ces modèles est affiché à 45,99 € au lieu de 55 € chez Apple Les coques destinées à l'iPhone 12 et l'iPhone 12 Pro sont également en promotion au même tarif avec les modèles en silicone ( blanc rose agrume ) et le modèle transparent . La livraison est gratuite.