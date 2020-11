-15% sur les MacBook Air de 2020 sur le Refurb

Le MacBook Air de 2020, rarement disponible en version reconditionnée ces derniers temps, est disponible aujourd'hui sur le Refurb Store ! On retrouve une remise de 15% sur le modèle d'entrée de gamme, avec son Core i3 et 256 Go de stockage, qui est à 1 019 € ( argent or ) au lieu de 1 199 € sur l'Apple Store classique. Le modèle haut de gamme standard avec Core i5 et 512 Go est à 1 269 € ( argent or ) au lieu de 1 499 €. De multiples configurations avec options sont également disponibles.Comme toujours, rappelons que les ordinateurs proposés sur le Refurb Store sont reconditionnés directement par Apple, qui assure sur ces derniers la même garantie que sur ses produits parfaitement neufs (lire :). Si vous souhaitez un modèle neuf, sachez qu'il y a de belles promos en ce moment chez Amazon sur le modèle haut de gamme avec un tarif de 1 319,99 € ( argent or ), soit 12% de remise. Le modèle d'entrée de gamme doré est également proposé à 1 049,99 € Avant de craquer, notez bien qu'Apple organisera une conférence spéciale la semaine prochaine et que le premier MacBook Air doté d'une puce ARM pourrait y être présenté. Si votre achat n'est pas pressé, il peut être intéressant d'attendre quelques jours.