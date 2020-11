iPhone 12 mini et 12 Pro Max : des promos chez les opérateurs

L'iPhone 12 mini et l'iPhone 12 Pro Max ont été lancés en précommande cet après-midi pour de premières livraisons attendues vendredi prochain, le 13 novembre. Les deux nouveaux téléphones d'Apple sont également proposés avec de petits rabais chez les opérateurs téléphoniques. Chez Sosh tout comme chez Orange , vous pouvez bénéficier d'une remise de 50 € sur tous les modèles. Chez Bouygues Telecom , il y a une remise de 30 € à 40 € sur l'iPhone 12 mini et de 50 € à 70 € sur l'iPhone 12 Pro Max, mais par le biais d'une offre de remboursement de 50 €. Chez SFR et RED , les téléphones sont affichés avec un rabais de 30 €.Si vous souhaitez éviter l'Apple Store , par exemple pour des questions de délais, notez que vous pouvez aussi retrouver les nouveaux modèles à la Fnac ( mini Pro Max ), chez Boulanger ( mini Pro Max ) ou encore chez Amazon ( mini Pro Max ). Nous avons également ajouté les nouveaux smartphones d'Apple à notre comparateur de prix , et vous pouvez d'ores et déjà créer des alertes pour être averti par e-mail des offres promotionnelles à venir.