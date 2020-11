iPad 8 : promo et dispo chez Amazon

Si vous comptez vous offrir un iPad 8 d'entrée de gamme, l'attente est actuellement d'un peu plus de trois semaines sur l'Apple Store . Alors l'offre mise en place par Amazon pourrait vous intéresser : l'iPad 8 est en promo à 376 € ( argent gris sidéral ) au lieu de 389 €, et la disponibilité est surtout immédiate. Le modèle or est au même tarif, mais sans disponibilité pour le moment.La remise est mince (3,3%) mais c'est surtout la disponibilité immédiate qui pourrait vous intéresser. Beaucoup d'autres modèles sont également disponibles, mais sans remise particulière par rapport aux tarifs d'Apple.