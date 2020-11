Un MacBook Air avec 512 Go à 1 219,91 € (-19%)

Le MacBook Air standard haut de gamme, doté d'un Core i5 quadricoeur et de 512 Go de stockage, bénéficie d'une belle offre promotionnelle aujourd'hui chez Amazon où il est actuellement affiché à 1 219,91 € au lieu de 1 499 € sur l'Apple Store . C'est tout simplement le meilleur tarif jamais pratiqué sur ce modèle jusqu'ici, avec une remise de 19% par rapport au tarif officiel.Côté délai de livraison, Amazon ne dispose pas de stock pour le moment et affiche un générique. L'attente est généralement bien plus courte, mais nous n'avons donc pas de visibilité précise sur ce point. Attention, c'est ce soir que ce tient la conférence d'Apple durant laquelle le premier MacBook Air doté d'une puce ARM pourrait être présenté.