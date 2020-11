Refurb : les MacBook Pro et les iMac à l'honneur (-15%)

Les MacBook Pro avec puce Intel ainsi que les iMac sont à l'honneur ce jeudi sur le Refurb Store , avec beaucoup de références qui bénéficient de la classique remise de 15% par rapport aux tarifs officiels de l'Apple Store . Vous pouvez retrouver le MacBook Pro avec quatre ports Thunderbolt, notamment le modèle haut de gamme avec 1 To de stockage à 2 019 € au lieu de 2 359 €, ainsi que les différents modèles 16" avec des prix qui démarrent à 2 289 € au lieu de 2 699 €. Du côté de l'iMac, des tas de modèles de 2019 sont disponibles avec des prix qui commencent à 1 219 € . Attention, bon nombre de ces modèles sont équipés de disques durs et non de SSD plus performants.Les ordinateurs reconditionnés du Refurb Store sont une bonne alternative par rapport aux tarifs de l'Apple Store classique, permettant de bénéficier d'une remise de 15% sans compromis sur la garantie, qui est identique à celle des produits parfaitement neufs (lire :). Attention, les stocks sont limités et les configurations les plus populaires peuvent partir vite.