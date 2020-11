Fnac : 10 € reversés tous les 100 € dépensés

C'est le grand retour d'une des offres fétiches de la Fnac : la possibilité de récupérer des bons d'achats de 10 € tous les 100 € dépensés avec le code "FNAC10" ! Cette opération promotionnelle est valable sur un grand nombre de produits d'Apple, y compris les plus récents, à l'exception de l'iPhone.Vous pouvez profiter de cette offre sur tous les Macs, y compris ceux incluant la puce Apple M1 qui ont été annoncés cette semaine : le MacBook Air , le MacBook Pro 13,3" et le Mac mini . Les autres MacBook Pro et les iMac sont aussi concernés. Vous pouvez également récupérer des bons d'achat sur les iPad , sur les Apple Watch , les Apple TV , les HomePod ou encore sur les AirPods Vous devez être adhérent Fnac pour pouvoir bénéficier de cette offre : la nouvelle carte Fnac+ est d'ailleurs en promotion à 9,99 € au lieu de 14,99 € pour une durée de validité d'un an. Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 16 novembre à 13h.