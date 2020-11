Les MacBook Air de 2020 dès 899 € sur le Refurb Store !

Attention, ce bon plan a été marqué comme expiré.

Mise à jour 11:31 :

Il n'y a déjà plus de stock !

Le MacBook Air de 2020 avec processeur Intel a vu son prix baisser sur le Refurb Store suite à la présentation des modèles équipés de la puce Apple M1. Aujourd'hui, une très large sélection est disponible : les modèles avec Core i3 et 256 Go sont à 909 € ( argent or ) et les modèles avec Core i5 et 512 Go sont à 1 099 € ( argent or ).De nombreuses configurations sur mesure sont également disponibles pour monter en gamme, et il y a une bizarrerie qui devrait faire quelques heureux : le fameux modèle avec 256 Go et processeur Core i5 quadricoeur est à 899 € ( argent or ) alors qu'il était initialement vendu 50 € plus cher que le modèle avec Core i3 désormais à 909 €. Seul le coloris doré est disponible à l'heure où nous écrivons ces lignes.Les nouveaux modèles de MacBook Air avec puce Apple M1 sont plus rapides et offrent une meilleure autonomie, tout en étant moins chers que leurs prédécesseurs, à 1 129 € pour 256 Go ou 1 399 € pour 512 Go. La transition vers l'architecture ARM n'est cependant pas sans petits compromis, comme l'absence de prise en charge des eGPU ou l'absence de Boot Camp pour l'installation de Windows.Les nouveaux tarifs des MacBook Air avec processeur Intel sont attractifs et les machines restent solides et fiables. Si vous êtes à la recherche d'un Mac portable à petit prix, les ordinateurs portables reconditionnés d'Apple de 2020 sont une excellente alternative à l'achat sur l'Apple Store classique (lire :).