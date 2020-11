Refurb : les deux versions d'Apple Pencil à -15%

Apple vient d'ajouter l'Apple Pencil de deuxième génération, compatible avec l'iPad Pro (11" et 12,9" de 3e et 4e génération) et l'iPad Air 4, sur le Refurb Store . La version reconditionnée du stylet d'Apple est à 115 € au lieu de 135 € sur l'Apple Store classique. L'Apple Pencil de première génération, compatible avec l'iPad mini 5, l'iPad 6 et ultérieur, l'iPad Air 3 ainsi que les autres modèles d'iPad Pro, est également disponible à 85 € au lieu de 99 € L'Apple Pencil est rarement en promotion et cette offre est donc particulièrement intéressante si vous comptez vous équiper. Les stocks du Refurb Store sont en revanche assez aléatoires et on ne sait pas si l'Apple Pencil 2 sera fréquemment proposé. Pour l'Apple Pencil de première génération, la disponibilité ces derniers mois a été très rare.