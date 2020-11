Les Apple TV à -15% sur le Refurb Store

Les différents modèles d'Apple TV sont rarement présents sur le Refurb Store ; cela faisait trois semaines qu'on ne les avait plus vus ! Les trois références sont disponibles ce vendredi matin avec la classique remise de 15% qu'Apple applique sur ses produits reconditionnés : vous pouvez ainsi retrouver l'Apple TV classique à 139 € au lieu de 159 €, l'Apple TV 4K de 32 Go à 169 € au lieu de 199 €, et l'Apple TV 4K de 64 Go à 189 € au lieu de 219 €.Comme toujours avec l'Apple TV sur le Refurb Store, les stocks sont très limités et vous devrez être réactif si vous comptez profiter de cette offre.