Jusqu'à -25% sur les AirPods chez Amazon !

Mise à jour 10:34 :

Les AirPods Pro sont également en promo à 209 € chez Darty. On trouve le même tarif à la Fnac, mais il est réservé aux adhérents.

Après une courte indisponibilité hier, les AirPods Pro sont de retour en promo chez Amazon avec un tarif de 209 € . C'est une remise de 25% par rapport au tarif officiel qui est de 279 € sur l'Apple Store . Les AirPods 2 avec boîtier de recharge filaire sont quant à eux à 139 € au lieu de 179 € (-22%), et les AirPods 2 avec boîtier de recharge sans fil sont à 190,99 € au lieu de 229 € (-17%).Les écouteurs sans fil d'Apple sont très régulièrement en promotion chez les revendeurs et notamment chez Amazon. Pour ce qui est des AirPods Pro, le tarif n'est jamais descendu sous la barre des 209 €. Même chose pour les AirPods classiques à 139 €, mais pas pour les modèles avec boîtier de recharge sans fil qui ont déjà bénéficié de remises un peu plus agressives (179,90 €) en début d'année.