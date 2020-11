-10% sur un iPad mini avec 64 Go

Très rarement en promo, l'iPad mini 5 d'entrée de gamme, avec 64 Go de stockage, est actuellement affiché à 412,54 € chez Amazon dans son coloris argenté au lieu de 459 € sur l'Apple Store . Cette remise de 10% est la meilleure depuis le mois de mai, et il faut remonter au mois de juin pour retrouver l'iPad mini en version reconditionnée à -15% sur le Refurb Store.Quelques autres modèles bénéficient de rabais intéressants : on peut notamment citer le modèle de 256 Go doré à 579 € au lieu de 629 € (-8%), le modèle de 256 Go cellulaire gris sidéral à 689 € au lieu de 769 € (-10%), et le modèle de 256 Go cellulaire doré à 633,90 € au lieu de 769 € (-18%). Vous pouvez retrouver tous les modèles d'iPad sur notre comparateur de prix