Le MacBook Air de 2020 à 999,99 € + bons d'achat

Trois jours seulement après la présentation des nouveaux modèles avec puce Apple M1 , le MacBook Air de 2020 avec processeur Intel et 256 Go de stockage bénéficie d'une belle offre promotionnelle à la Fnac . Le prix est tombé à 999,99 € et il est ce week-end possible d'obtenir des bons d'achat de 10 € tous les 100 € dépensés, soit 90 € à récupérer pour s'offrir des accessoires ou pour n'importe quel autre achat.Le prix de l'ancien MacBook Air a également été revu à la baisse sur le Refurb Store où les tarifs sont désormais de 909 € en version reconditionnée. Après une courte disponibilité ce matin, il n'y a cependant plus de stock. En prenant en compte le bon d'achat de 90 €, l'offre de la Fnac est relativement comparable mais avec des modèles parfaitement neufs.Vous n'avez pas besoin d'être adhérent pour bénéficier du tarif de 999,99 € (vous pouvez d'ailleurs retrouver le même prix chez Amazon ) mais la carte Fnac ( 9,99 € ) est bien nécessaire pour récupérer le bon d'achat de 90 € grâce au code promo "FNAC10". Cette offre promotionnelle sera valable jusqu'à ce lundi 16 novembre à 13h. Notez que la possibilité de récupérer des bons d'achat s'applique aussi aux nouveaux MacBook Air , dont les tarifs débutent à 1 129 €.