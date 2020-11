Un iPad mini de 256 Go argenté à 499 € (-21%)

L'iPad mini 5 Wi-Fi de 256 Go, coloris argent, est en promo chez Amazon et Boulanger qui proposent tous les deux un tarif de 499 € au lieu de 629 € sur l'Apple Store , soit 21% de remise. Cela représente un supplément de 40 € par rapport au modèle de 64 Go, qui coûte normalement 459 €... mais qui est également en promo à 412,54 € (-10%).Comme d'habitude avec ce genre d'offre, on ne sait pas combien de temps ce tarif sera pratiqué. Attention, Amazon affiche le visuel d'un iPad mini gris sidéral alors que c'est bien un modèle argenté, avec façade blanche, qui est vendu.