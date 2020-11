Première (petite) remise sur l'iPad Air 4

C'est la toute première remise immédiate pratiquée sur l'iPad Air 4 et elle concerne le modèle Wi-Fi de 64 Go bleu, actuellement affiché à 632,37 € chez Amazon . La tablette coûte normalement 669 € sur l'Apple Store et le rabais est donc de 5,5%. L'Apple Pencil 2 bénéficie également d'un petit coup de pouce à 129 € au lieu de 135 € La remise est modeste mais c'est toujours mieux que rien. Concernant les délais, ce n'est en revanche pas très encourageant avec ungénérique qui nous indique qu'Amazon n'a pas de visibilité sur ses stocks — les délais sont généralement bien moins longs qu'annoncé mais sans certitude absolue. Chez Apple, la situation n'est cependant pas idéale non plus et les délais sur ce modèle sont d'environ trois semaines.Comme d'habitude avec Amazon, nous ne savons pas combien de temps cette offre sera disponible. Vous pouvez retrouver toutes les autres références de tablettes d'Apple sur notre comparateur de prix