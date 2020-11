Des iPhone 11 de 128 Go à 649 € au lieu de 739 €

Mise à jour 8:24 :

Vous pouvez également retrouver l'iPhone 11 blanc de 256 Go à 769 € au lieu de 859 €.

Mise à jour 9:00 :

Darty a lancé une offre permettant d'obtenir une remise de 90 € sur tous les modèles (lire : L'iPhone 11 en promo dès 599 € chez Darty !).

L'iPhone 11 de 128 Go est en promotion chez Amazon avec un tarif de 649 € dans les coloris rouge et jaune . Le téléphone coûte normalement 739 € sur l'Apple Store . La remise est donc de 90 €, ou 12,2%, avec une importante particularité : il s'agit de modèles livrés avec un adaptateur secteur USB ( supprimé par Apple le mois dernier).Il s'agit sans doute pour Amazon de se débarrasser de ses derniers stocks, qui sont donc limités. Attention, cette offre vous permet de récupérer un petit chargeur USB de 5 W (normalement vendu 25 € ), et le câble fourni est un câble Lightning vers USB-A et non vers USB-C pour les modèles vendus par Apple depuis le retrait du chargeur.